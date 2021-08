Die beeindruckende schwule Vielfalt von Toronto

07. August 2021,

Nach fünf Jahren hat "Elska"-Herausgeber Liam Campbell eine Neuausgabe seines vergriffenen Toronto-Hefts veröffentlicht – mit selbstbewussten cis und trans Männern zwischen 20 und 73.



Weil die Coronakrise die Produktion eines komplett neuen Magazins unmöglich machte, griff Campbell diesmal auf Archivmaterial zurück. Über die Destination ließ er die "Elska"-Fans online abstimmen. Er sei froh, dass Toronto gewonnen habe, erklärte der Fotograf gegenüber queer.de. "Ich hatte das Gefühl, dass das Heft 2016 nicht genug Aufmerksamkeit bekam. Für mich war es mit der perfekten Mischung aus mutiger Fotografie, hintergründigen Geschichten und der Vielfalt der Männer ein echtes Vorbild für folgende Ausgaben."



Insgesamt zwölf spannende Männer mit verschiedensten kulturellen Hintergründen präsentiert Liam Campbell in der Neuausgabe – mal angezogen vor Torontos Skyline, mal untenrum nackt im Justin-Trudeau-Shirt. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in der Regel in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten queeren Männern. Campbell porträtiert seine diversen und authentischen Models "von nebenan" sowohl in ihren Wohnvierteln als auch ihren Schlafzimmern und notiert zudem ihre persönlichen Geschichten.





Das Toronto-Neuausgabe mit 180 Seiten kann für 20 US-Dollar (17 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (11,90 Euro). Für 29,50 Dollar (25,08 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der kanadischen Metropole.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin und zuletzt in São Paulo. Im vergangenen Mai erschien mit der "Gay Iceland Trilogy" eine coronabedingte Sonderausgabe. (cw)









-w-