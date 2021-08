Zerrissen zwischen zwei Teilen der eigenen Identität

14. August 2021, noch kein Kommentar

Das Jüdische Museum Rendsburg möchte mit der neuen Fotoausstellung "This is me – queer und religiös?" Menschen vorstellen, die in unserer Gesellschaft oftmals unsichtbar bleiben.



Die außergewöhnliche Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird, vereint 15 Geschichten von 15 sehr unterschiedlichen queeren Menschen, die verschiedenen religiösen Communities angehören. Viele machen die Erfahrung, dass sie einen Teil ihrer Identität verstecken müssen, um akzeptiert zu werden. Ausgrenzung und Diskriminierung begegnen ihnen sowohl im engsten Familien- und Freundeskreis als auch in ihren queeren und religiösen Communitys.



Die überlebensgroßen Porträts stammen von der Fotokünstlerin Ceren Saner, die 1991 in Istanbul geboren wurde und seit 2016 in Berlin lebt und arbeitet. Sie produziert im Bereich der visuellen Kunst, hauptsächlich Fotografie, aber auch Video und Film. Saner beschreibt ihre Herangehensweise mit dem Begriff der "privaten Dokumentation", da ihre Arbeiten überwiegend autobiografische Elemente enthalten und sie das Leben durch die Linse navigiert.



Zur Ausstellung im Rahmen des Jubiläumsjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" ist ein umfangreiches Magazin entstanden. Es enthält auf mehr als 50 Seiten zusätzliche Fotos der Porträtierten, Texte, Biografien, weitere Infos zum Themenbereich Queerness und Religion sowie ein Glossar. Das Heft ist zum Preis von 5 Euro im Museumsshop erhältlich.



Die Ausstellung selbst läuft bis zum 17. April 2022. Einige weitere Porträts von Ceren Saner zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Museums. (cw)









