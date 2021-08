Bunte Instagram-Torten für gleiche Rechte

16. August 2021, noch kein Kommentar

Coole Aktion in der Schweiz: Mit dem Hashtag #tortefüralle2021 und passenden Zeichnungen rufen Cartoonist*innen und Illustrator*innen dazu auf, bei der Volksabstimmung am 26. September für die Ehe für alle zu stimmen.



"Ein Ja zur Ehe für alle ist sehr, sehr wichtig", erklärte Cartoonist Lawrence Grimm, der die Tortenaktion gemeinsam mit anderen Schweizer Kunstschaffenden initiiert hat, gegenüber der Zeitung "Blick". Es gehe um gleiche Rechte und die Beendigung von realen Diskriminierungen.



Kunst sei zwar im Wahlkampf nicht immer passend, meinte Grimm. Aber für diese Abstimmung könne sie durch die Torten eine schöne Emotionalität erzeugen: "Da es momentan keine Ehe für alle gibt, gibt es genau genommen auch keine offizielle Hochzeitstorte für alle", sagte der Cartoonist. "Es geht uns also auch darum, zu zeigen, wie es in Zukunft sein könnte."



Zwölf Torten mit dem Hashtag #tortefüralle2021 posteten die Initiator*innen zum Auftakt auf Instagram. Schon nach kurzer Zeit haben sich weitere kreative Köpfe der Aktion angeschlossen – denn Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Eine Auswahl der bislang schönsten Beiträge zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)

#tortefüralle2021 (15 Videos) Schweizer Cartoonist*innen und Illustrator*innen werben für die Ehe für alle







