Condragulations, Mama Ru!

17. August 2021, noch kein Kommentar

Bild: Madame Tussauds Las Vegas

Madame Tussauds in Las Vegas hat eine neue Wachsfigur von RuPaul enthüllt – ganz ohne Fummel und Perücke.



Es ist bereits das zweite Mal, dass die kommerziell erfolgreichste Dragqueen der Welt mit einer Wachsfigur geehrt wird. Die erste wurde im Jahr 2000 bei Madame Tussauds New York enthüllt und ging als erste Drag-Figur der Museumskette in die Geschichte ein.



Es freue ihn, dass er diesmal "out of drag" dargestellt werde, erklärte RuPaul. "Das ist meine männliche Persönlichkeit, die in den letzten Jahren genau berühmt geworden ist wie meine Drag-Persönlichkeit." In seiner Kultshow "RuPaul's Drag Race", die seit 2009 läuft, ist der 60-jährige Entertainer sowohl im Kleid als auch im Anzug zu sehen.



"RuPaul ist eine Ikone", sagte Brittany Williams, Sprecherin von Madame Tussauds Las Vegas, zur Einweihung der neuen Figur. "Wir freuen uns sehr, unseren Gästen die exklusive Möglichkeit zu geben, spielerisch mit einer der einflussreichsten Personen der Welt zu interagieren, wie es nur im größten Wachsfigurenkabinett der Welt möglich ist."



Um die lebensechte Figur zu erstellen, wurden bei RuPaul mehr als 200 Messungen vorgenommen. Platziert wurde sie bei Madame Tussauds Las Vegas auf einem beleuchteten Regenbogen-Runway. (cw)









-w-