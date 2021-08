Von "Infektiös" bis "Intimacy"

19. August 2021, noch kein Kommentar

In der neuen Ausstellung "arcHIV. eine Spurensuche" erkundet das Schwule Museum Berlin seine eigenen vielfältigen Bestände in Hinblick auf HIV und Aids – Vernissage ist heute um 19 Uhr.



1985 gründete sich im Westteil der Mauerstadt das Schwule Museum – inmitten einer medialen Aids-Panik, welche die Bundesrepublik erfasste. Dieser historische Kontext prägte über die Jahre die Sammel- und Ausstellungsgeschichte der Institution – von "Infektiös" (1992/93) bis zu "Intimacy" (2020/21).



Die Kunstsammlung besitzt ausgewählte Werke; die Bibliotheksbestände zu "HIV/Aids" umfassen tausende programmatische Bücher, Broschüren, Zeitungsartikel, Videos, Audios sowie Flugblätter, Flyer und Ephemera aller Art. Zudem hütet das hauseigene Archiv bedeutende Vor- und Nachlässe – teils aufgearbeitet, teils nahezu unberührt – bekannter Kunstschaffender und politisch Bewegter, aber auch Vermächtnisse unbekannter Privatleute.



Aids-Pin und Aids-Buttons (Bild: Orlando Brix / Schwules Museum)

"arcHIV. eine Spurensuche" erkundet die vielfältigen Museumsbestände in neun Themenkomplexen. Welche Geschichte lässt sich aus den vorhandenen Materialien erzählen? Was sind die "Spuren" von Erzählungen und Erfahrungen zu HIV und Aids, von Gruppen und Themen, die bisher wenig(er) Beachtung fanden in den Praktiken des Sammelns und Ausstellens? Diese Praktiken nimmt ein erster Bereich zu "Archivieren"; "Ausstellen" und "Kategorisieren" in den Blick. Der thematische Hauptteil behandelt die Komplexe "Recht" und "Aktivismus", "Sterben" und "Hoffnung" sowie "Gesichter" und "Körper".



Die Ausstellung wird am Donnerstag, den 19. August 2021 um 19 Uhr eröffnet. Der Eintritt ist frei, eine Nachweis über eine Corona-Impfung, ein Negativtest oder eine Genesungsbescheinigung ist erforderlich. Anschließend ist "arcHIV. eine Spurensuche" bis zum 10. Januar 2022 im Schwulen Museum zu sehen. (cw/pm)







