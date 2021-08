Queere Mode aus Palästina

20. August 2021,

Bild: GmbH

In Kooperation mit einem queeren Modekollektiv aus Palästina hat das Berliner Streetwear-Label GmbH eine Oberteil-Kollektion mit der Aufschrift "Free Palestine" herausgebracht.



Das von Trashy Clothing entwickelte Design knüpfe an palästinensische Kunst und aktivistische Grafik an, erklärte GmbH zum Launch in einer Pressemitteilung. "Wir hoffen, dass diese Artikel dazu beitragen können, die Sichtbarkeit des palästinensischen Freiheitskampfes zu erhöhen und Organisationen zu unterstützen, die in der Region arbeiten."



Erhältlich sind ein klassisches T-Shirt und ein Bandana-Top, die zum Preis von 100 bzw. 120 Euro über den GmbH-Onlineshop vorbestellt werden können. Die Gewinne aus dem Verkauf gehen zu gleichen Teilen an die palästinensische LGBTI-Organisation AlQaws und die Umweltstiftung Land of Canaan.



GmbH wurde 2016 von Serhat Isik und Benjamin Alexander Huseby gegründet. Das Berliner Label will zeigen, dass sich politisches Bewusstsein und moderne, sexy Kleidung nicht ausschließen. (cw)









