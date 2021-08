Heinrich konnte fliehen, Gerhard wurde in den Tod getrieben

22. August 2021,

In Bochum wurde 1936 ein schwules Paar wegen gemeinsamer homosexueller Kontakte angeklagt und auseinandergerissen – jetzt erinnern Stolpersteine an beide Männer!



Der Buchhalter Gerhard Krebs (1907-1939) wurde am 28. Oktober 1936 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Zweieinhalb Jahre später erhängte er sich im Gefängnis Krümmede (Aktenvermerk "Selbstmord durch Erhängen"). Vermutlich wurde ihm zuvor die Deportierung in ein KZ mitgeteilt.



Sein Freund, der Kaufmann Heinrich Barenberg (1905-1964), floh 1936 vor dem angesetzten Prozesstermin aus Deutschland und überlebte deshalb die NS-Zeit. Die beiden Männer waren zum Zeitpunkt der Anklage 29 bzw. 32 Jahre alt.



(Bild: Sammlung J. Wenke)

Krebs und Barenberg führten über mehrere Jahre eine heimliche Beziehung. Einen gemeinsamen Wohnort hatten sie nicht: Krebs wohnte in der Kronenstraße im Stadtteil Ehrenfeld, wo am 12. August anlässlich seines 114. Geburtstags der Stolperstein zur Erinnerung an ihn verlegt wurde. An Barenberg erinnert bereits seit Oktober 2017 ein Stolperstein in der Massenbergstraße 28-30 in der Bochumer Innenstadt. Aufgrund einer großen Wohnbaumaßnahme in der Kronenstraße konnte die Verlegung für Krebs erst jetzt stattfinden. (cw)











