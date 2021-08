"Cam" ist verlobt

23. August 2021, noch kein Kommentar

Bild: Instagram / Eric Stonestreet

Als "Modern Family"-Fan vergisst man manchmal, dass Cameron-Darsteller Eric Stonestreet hetero ist.



Am Sonntag hatte der 49-Jährige große Neuigkeiten: Er veröffentlichte von sich und seiner langjährigen Freundin Lindsay Schweitzer Bilder, auf denen das Paar mit Ring posiert. "Sie sagte, sie würde ihre Leute dazu bringen, meine Leute anzurufen", schrieb Stonestreet auf Twitter scherzhaft dazu.



Mehrere Hollywood-Stars haben dem "Modern Family"-Schauspieler im Netz bereits zur Verlobung gratuliert. "JUHU!!! Wir sind so glücklich für euch", schrieb die Filmschauspielerin Gwyneth Paltrow auf Instagram. Ihre Kollegin Alyssa Milano kommentierte mit einem schlichten "Gratuliere!", der Sänger Michael Bublé erklärte: "Gratulation an das schöne Paar" – gefolgt von 25 roten Herzchen.



Das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" bestätigte die Verlobung unter Berufung auf Stonestreets Management. Das US-Magazin "People" berichtete, zwischen der Kinderkrankenschwester und dem Schauspieler habe es bereits vor etwa fünf Jahren gefunkt.



In der Hit-Sitcom "Modern Family" hatte Emmy-Preisträger Stonestreet den schwulen Vater Cameron Tucker (genannt Cam) gespielt. Der offen schwule Schauspieler Jesse Tyler Ferguson stellte seinen Partner Mitchell Pritchett (genannt Mitch) dar. Nach elf Staffeln war im Jahr 2020 mit "Modern Family" Schluss (queer.de berichtete). (dk/dpa)







