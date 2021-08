Die Narben einer Schwarzen queeren Person

24. August 2021, noch kein Kommentar

Am Samstag stellt Lie Ning beim Berliner Festival Pop-Kultur seine Debüt-EP "traffic songs for the inbetweens" vor – parallel zu den Aufnahmen entstand eine beindruckende Fotoserie.



"In erster Linie wollte ich die Musik widerspiegeln", erklärte Lie Ning zu den Porträts, die ihn mit Narben im Gesicht zeigen. "Ich wollte als Schwarze queere Person begehrenswert, mysteriös, stark, warm, reflektiert erscheinen (eine, wie so selten dargestellt, vielschichtige Person). Ich wäre nun aber nicht ich ohne den Kampf, die Traumata, die ständige Auseinandersetzung mit Diskriminierung." Drei weitere Bilder aus der Serie gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Die geschminkten Narben seien "weder ein Ausdruck von Stolz noch eine Einladung, Mitleid zu empfinden", so der Künstler, sondern "ganz einfach die Realität, mit der ich zu tun habe". Die Traumata zu teilen, bedeute Heilung. "Meine inneren Wunden in einem ästhetischen Kontext nach außen zu kehren, sichtbar zu machen ist relevant, da sowohl die Erfahrungen von Subjekten der QTIBipoC Community, als auch die Realität von psychischen Erkrankungen und Leiden in unserer westlichen Welt wenig bis keinen Raum einnehmen."



Das 2015 gestartete Festival Pop-Kultur bietet in diesem Jahr vom 25. bis 28. August eine Mischung aus Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen in der Kulturbrauerei sowie ein digitales Angebot mit über 120 Konzerten, Lesungen, Filmen und Talks. Neben Lie Ning treten u.a. auch die queeren Künstler*innen Finn Ronsdorf, Mandhla, Kuoko, Dan Bodan, Adir Jan, Mechatok und Astro Official auf. Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Homepage. (cw)





