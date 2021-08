Wahl-O-Matin fragt: "Wie schwul ist die CDU?"

25. August 2021, noch kein Kommentar

Mit WAHLTRAUT gibt es ein neues Online-Tool, das ähnlich wie der bekannte Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung funktioniert. Anders als dort dreht sich jedoch alles um Gleichberechtigung.



"Wie schwul ist die CDU?", "Wie viel Schuld trägt die Linke?", "Bist Du der FDP 12 Euro wert?" oder "Will die SPD kein Kind von Dir?" Mit diesen plakativen Fragen wird WAHLTRAUT seit Donnerstag beworben. Die Plakate für die alternative Wahl-O-Matin wurden von der Hamburger Kreativagentur +KNAUSS entworfen.



"Der klassische Wahl-O-Mat schaut sich gleichstellungspolitische Fragen nur unzureichend an. Sich für feministische Wahlentscheidungen selbst durch die Wahlprogramme zu wühlen, bedeutet großen Aufwand, erklärte Co-Initiatorin Sally Lisa Starken von der Initiative #stattblumen.



WAHLTRAUT enthält 32 Fragen aus zwölf Themenbereichen, zu denen zum Beispiel die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen und die Abschaffung der Abtreibungsparagrafen im Strafgesetzbuch gehören. Gefragt wird aber auch nach einem Selbstbestimmungsgesetz für trans, inter und nichtbinäre Menschen, einem nationalen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit und einem Diskriminierungsschutz für LGBTI im Grundgesetz. Nutzer*innen können jeweils ihre Positionen zu den einzelnen Thesen eingeben und vergleichen, inwieweit diese mit den Parteien übereinstimmen.



Die Antworten von WAHLTRAUT basieren auf den eigenen Aussagen der großen Parteien, die für den Bundestag kandidieren. Knapp 60 Thesen haben die Initiatorinnen gemeinsam mit einem unabhängigen Gremium ausgearbeitet und an die Parteien gesandt. Beteiligt waren u.a. der LSVD und der Bundesverband Trans*. (cw/pm)













