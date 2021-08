Eine schwule Reise in 33 Ausgaben um die Welt

27. August 2021, noch kein Kommentar

Das internationale Gay-Fotomagazin "Elska" feiert in diesem Monat sein sechsjähriges Bestehen – wir gratulieren mit einer Best-of-Bildergalerie mit vielfältigen Männern u.a. aus Sao Paulo, Berlin, Pittsburgh, Kuala Lumpur und Sydney.



Seit der Gründung im Jahr 2015 ist "Elska" für die einmalige Mischung aus intimer Porträtfotografie und authentischen Geschichten bekannt. Für jede Ausgabe reist der britische Herausgeber Liam Campbell in eine andere Stadt irgendwo auf der Welt, um schwule Männer "von nebenan" in Text und Bild vorzustellen. Klassische Schönheitsideale spielen bei der Auswahl seiner Models keine Rolle, ihm geht es um Authentizität.



"Bevor ich mit 'Elska' anfing, habe ich versucht, Karriere in der Modefotografie zu machen, aber ich konnte es nicht mehr aushalten, wie schrecklich die Menschen in dieser Branche miteinander umgehen, insbesondere die Art und Weise, wie Models behandelt werden", so Campbell gegenüber queer.de. Mit seinem eigenen Magazin feiert er nun die Schönheit der Vielfalt: "Ich möchte zeigen, wie hübsch und überzeugend verschiedene Arten von Körpern und Geschichten sind."



Bislang sind 33 Ausgaben von "Elska" erschienen. Einige Reisen führten Campbell in bekannte LGBTI-Metropolen, andere in Regionen, wo Strafgesetze die queere Community bis heute bedrohen, darunter etwa Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. "Ich will zeigen, dass wir überall existieren und wir alle die gleichen Träume haben", so der Herausgeber. Die Corona-Pandemie bremste zwar die Produktion neuer Hefte, doch ans Aufgeben denkt er noch lange nicht. Neue Reisen in Amerikas Süden und zum zweiten Mal nach Afrika sind bereits geplant.



Alles Ausgaben des Magazins können in gedruckter und elektronischer Form über die "Elska"-Homepage bestellt werden. (cw)







