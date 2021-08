Erster Kuss für Prince Charming

31. August 2021, noch kein Kommentar

In Folge zwei hatte der Prinz die Avancen eines Kandidaten noch zurückgewiesen, jetzt züngelt er endlich drauf los (Achtung, kleine Spoiler).



Bei "Prince Charming" wird es heißer: Jan ergattert sich ein Einzeldate mit Prince Kim. Die beiden gehen zum Picknick an den Strand – und kommen sich im Meer näher: Dort fällt der erste Kuss der Staffel. So ganz überzeugt scheint Kim aber nicht zu sein. Der Schmatzer sei lediglich eine "Sieben von Zehn", weil "es doch ein bisschen salzig gewesen ist". Kurze Zeit später klappt es bei der zweiten Zungenvereinigung offenbar besser: "Es hat gekribbelt, es war eine schöne Situation, er passte", so Kim. Er bezeichnet Jan als "Boyfriend Material".



In der vorhergehenden Folge hatte sich Kim noch etwas zurückhaltender gezeigt: Beim Einzeldate versuchte Corey zwei Mal, dem Prinzen einen Schmatzer zu geben. Beide Male lehnte Kim jedoch ab. Man könne das ja irgendwann später mal tun.



Der erste Kuss führt bei den anderen Kandidaten – das war vorauszusehen – nicht zu großer Freude. Besonders, dass Jan euphorisch von seinem Date mit dem Prinzen erzählt und kein Detail auslässt, führt zu Irritationen. Maurice ist angepisst.



Manfred irritiert die anderen Kandidaten



Am nächsten Tag steigt der Blutdruck der Kandidaten erneut an. Zunächst gibt es eine ausgelassene Poolparty, bei dem so mancher Kandidat nochmal richtig für sich wirbt. Dabei nimmt sich Manfred den Prinzen zur Seite – und petzt, dass einige der Kandidaten untereinander kuschelten. In der darauffolgenden Gentlemen-Night dankt Kim ihm dafür, dass er ihm die Augen geöffnet habe. Die anderen Männer reagieren entsetzt. Die Krallen werden also richtig ausgefahren im Kampf um Prince Charming.



Abonnent*innen von TVNOW können jeden Dienstag eine neue Folge von "Prince Charming" streamen. Nach neun Folgen wird der Prinz in der auf Kreta aufgezeichneten Show entscheiden, mit wem er eine Beziehung starten will. In der großen Wiedersehensshow, die Monate später gedreht wird, wird das Publikum dann erfahren, ob die Beziehung die ersten Hürden überwunden hat oder schon wieder zu Ende ist. (cw)







