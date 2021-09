Eine Schwarze schwule Liebe in Deutschland

01. September 2021, noch kein Kommentar

Am 4. September feiert der Film "Außerhalb des Aquariums" von Regisseur und Schauspieler Alex Mello seine Deutschlandpremiere – hier ist ein erstes Bild der beiden Protagonisten.



Die Geschichte porträtiert die Liebesbeziehung zwischen einem Afrodeutschen (gespielt von Schauspieler Julius Dombrink) und Jonas (gespielt von Alex Mello), einem ausländischen Künstler, der seine nächste Ausstellung in Deutschland vorbereitet. In seinen Bildern schildert Jonas seine Träume, aber auch seine Ängste und Frustrationen.



Mit "Außerhalb des Aquariums" habe er Schwarze schwule Männer in ein "dekolonisiertes" Licht setzen wollen, erklärt Mello gegenüber queer.de, "so dass neue Wege jenseits von Klischees und Stereotypen gedacht werden können und das Kino als soziales, politisches und ästhetisches Werkzeug genutzt wird".



Mit der Darstellung zweier Schwarzer, die sich trotz unterschiedlicher Herkunft in ihrem Schmerz und ihren Emotionen verstehen – und die nicht etwa Kriminalität, sondern ihre Beziehungs-Dilemmata präsentieren – breche die Produktion das Stigma des strukturellen Rassismus und steche hervor. "Der schwarze männliche Körper wird im audiovisuellen Bereich meist als gewalttätig, exotisch oder unterwürfig dargestellt, was zur Verewigung ausgrenzender Gedanken beiträgt", betont Alex Mello. "Ein plurales Bild aufzubauen ist notwendig, das auf affirmative Sichtbarkeit von Individuen aus der Sozialperipherie abzielt."



Das Drehbuch zu "Außerhalb des Aquariums" werde durch einen Soundtrack untermalt, der Poesie und Melancholie herüberbringen soll, so der Regisseur. Einen besonderen Auftritt habe der afrobrasilianische Opernsänger Maurício Virgens.



Der 25-minütige Kurzfilm wird am Samstag, den 4. September 2021 beim ersten Berliner Black Reels Film Festival (BRFF) gezeigt. (cw)













