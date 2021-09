Bei Gruenholtz in der Wanne

02. September 2021, noch kein Kommentar

Der New Yorker Fotokünstler Gruenholtz schafft aus alltäglichen Situationen hocherotische Kunst – für das kommende Jahr gibt es einen Kalender mit seinen besten Motiven.



Die hypnotisierenden Männer von Grünholtz sind nicht einfach nur schön. Seine Schwarz-Weiß-Bilder zelebrieren eine schwule maskuline Sinnlichkeit und machen banale Handlungen zu etwas Zeitlosem, Künstlerischem und Unverwechselbarem.



Gruenholtz hat einen Master-Abschluss in digitaler Fotografie von der New Yorker School of Visual Arts. Seine Arbeiten wurden bereits in New York, London, Berlin, Paris und Barcelona ausgestellt. 2020 erschien sein erstes Fotobuch "Uncensored" mit großem Erfolg (queer.de berichtete).



Der Kalender "Gruenholtz Men 2022" im Format 30x42 cm ist u.a. bei amazon.de erhältlich.















