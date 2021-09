Schwule Hommage an den Reisepass

06. September 2021, noch kein Kommentar

Die beeindruckende Porträtserie "I Would Give You My Heart" des polnischen Fotokünstlers Krzysztof Marchlak ist als Reaktion auf die "LGBT-freien Zonen" in seinem Heimatland entstanden.



Marchlaks sehr diverse Models stammen aus verschiedensten Ländern. Er fotografiert sie nackt vor einem kitschig-campen Hintergrund, nur mit einem auffallenden Halsschmuck bekleidet – und stets dem Reisepass vor dem Gemächt.



"In verschiedenen Ländern, auch in Europa, ist die Möglichkeit, man selbst zu sein, nicht gleich", erklärt der Fotograf zu seinen Bildern. "Viele Menschen müssen reisen und sich eine neue Heimat suchen, um Akzeptanz zu finden und so zu leben, wie sie wollen."



Freizügig für Freizügigkeit: Mit seinem starken Mix aus Symbolen, Metaphern und Auren weckt Krzysztof Marchlak das Interesse der Betrachtenden und schafft gleichzeitig Bewusstsein für die Folgen staatlicher Homophobie. "Sensibilität zu schaffen, ist das Schlüsselkonzept für das gesamte Projekt", so der Künstler.



Zehn weitere Porträts aus der Serie "I Would Give You My Heart" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Die Fotografien können bis zum 1. Oktober 2021 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. (cw)















-w-