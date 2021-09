Erster schwuler Bundeswehrsoldat rehabilitiert

11. September 2021,

Als einer der ersten früheren Soldaten wurde der ehemalige Luftwaffenoffizier Winfried Stecher für erlittenes Unrecht wegen seiner Homosexualität rehabilitiert – den Bescheid überreichte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) persönlich.



Stecher war Ende der Neunzigerjahre als Ausbilder abgelöst und in den Innendienst zwangsversetzt worden, nur weil er mit seinem damaligen Lebensgefährten eine gemeinsame Wohnung bezogen hatte. Dagegen klagte er bis vor das Bundesverfassungsgericht. Sein Engagement und Widerstand führten im Jahr 2000 mit dazu, dass die jahrzehntelange systematische Diskriminierung offen homosexueller Soldat*innen in Deutschland beendet wurde.



Er habe seinen Frieden mit den Streitkräften gemacht, erklärte Stecher im Interview mit dem Verteidigungsministerium. "Mit meiner Rückversetzung in die Truppe, spätestens aber mit meinem regulären Abschied aus der Bundeswehr im Herbst 2001 war die Geschichte für mich abgehakt." Der Truppe habe er auch nie etwas vorzuwerfen gehabt. "Die politische Aufarbeitung war das Problem. Deshalb hat die Rehabilitierungsbescheinigung etwas Besonderes in mir ausgelöst. Die offizielle Entschuldigung der Ministerin, der Willen, das Unrecht zu beenden: Das bedeutet mir sehr viel." Die Übergabe des Bescheids fand am 8. September im Bendlerblock statt.



Das Rehablitierungsgesetz, kurz SoldRehaHomG (PDF), war im Mai vom Bundestag und im Juni vom Bundesrat beschlossen worden (queer.de berichtete). Es sieht die Aufhebung von Urteilen der Truppengerichte wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen vor. Für jedes aufgehobene Urteil werden 3.000 Euro Entschädigung gezahlt. Diese Summe erhalten auch Soldat*innen, die bis zum Jahr 2000 wegen ihrer "sexuellen Identität" entlassen, nicht mehr befördert oder nicht mehr mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wurden. Der Begriff "sexuelle Identität" umfasse dabei nicht nur "homosexuelle Männer und Frauen", sondern auch "bisexuelle, transsexuelle oder diverse Menschen", wird in einem Kommentar zum Gesetz erklärt. Das Gesetz gilt sowohl für die 1955 gegründete Bundeswehr als auch für die Nationale Volksarmee der DDR, in der queere Soldat*innen von 1956 bis zu ihrer Auflösung 1990 diskriminiert worden sind.



Das Verteidigungsministerium schätzt, dass bis zu 1.000 frühere Soldat*innen anspruchsberechtigt sein könnten. Um ihre Ansprüche schnell abzuarbeiten, richtete es das Onlineportal Rehahom ein. Dort können Nutzer*innen nach Registrierung ihren Antrag digital stellen und die erforderlichen Dokumente hochladen. (cw)











