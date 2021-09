Brix Schaumburg ist queer Jesus

15. September 2021, noch kein Kommentar

Das Theaterstück "Jesus, Queen of Heaven" von Jo Clifford wird ab Donnerstag erstmals in einer deutschen Fassung aufgeführt – mit trans Schauspieler Brix Schaumburg in der Hauptrolle.



Die digitale Premiere des circa 40-minütigen Stückes ist am 16. September auf dem Videoportal Vimeo zu sehen. Weitere sieben Termine folgen. Das Ein-Personen-Stück gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung "G*tt w/m/d – Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten" im Frankfurter Bibelhaus Erlebnis Museum (queer.de berichtete).



In "Jesus, Queen of Heaven" kommt der sogenannte Sohn Gottes in unsere Zeit als queere Person. Im Stück der trans Autorin Jo Clifford nehme Jesus die Zuschauer*innen auf eine Reise mit von der Schöpfung bis zur Kreuzigung und rücke einige Missverständnisse mit Blick auf die Ausgestoßenen und Ausgegrenzten zurecht, erklärte Museumsdirektor Veit Dinkelaker gegenüber epd. 2009 sorgte eine Aufführung in Schottland für heftige Proteste von Christ*innen (queer.de berichtete). Weltweit in die Schlagzeilen geriet das Stück 2016, als eine portugiesisch übersetzte Version in Brasilien vorübergehend verboten wurde.



Auf Deutsch übersetzt wurde das Stück von Brix Schaumburg selbst. Der Unterstützer der Initiative #ActOut spielte 2020 in der TVNOW-Streamingserie "Sunny – wer bist du wirklich?" den trans Mann Nik (queer.de berichtete). Damit war er nicht nur der erste trans Mann, der einen trans Mann im deutschen Fernsehen spielte, sondern auch der erste trans Mann mit einer durchgehenden Hauptrolle.



Finanziell unterstützt wurde die queere Theaterproduktion sowohl von der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung als auch der Frankfurter Bibelgesellschaft. Mehr Infos zu "Jesus, Queen of Heaven", alle Termine sowie Tickets gibt es auf der Bibelhaus-Homepage. (cw)



Teaser zum Theaterstück











