Ehe für alle im Kloster

18. September 2021, noch kein Kommentar

In der aktuellen Ausstellung "Playmobil-Klostergeschichte(n)" im Kloster Eberbach zeigt der Hamburger Künstler Oliver Schaffer auch die Hochzeit eines schwulen Paares.



Noch bis zum 28. Oktober laden insgesamt 5.000 Playmobil-Figuren, 50.000 Einzelteile, unzählige Gebäude und seltene Sammlerstücke große und kleine Gäste zu einer "Reise in die bewegte und spannende Geschichte rund um Kloster Eberbach und den Rheingau ein", wie es in der Ankündigung der ehemaligen Zisterzienserabtei heißt.



Die beiden männlichen Puppen, die sich das Ja-Wort geben, sind Teil einer Schaulandschaft zum Thema "Stationen im religiösen Leben eines Menschen". "Die schwule Hochzeit kommt bei den Besuchern gut an", erklärte Schaffer gegenüber queer.de. "Für mich ist das ein Schritt in Richtung Gleichstellung. In Zukunft sollte es für Kinder (und Erwachsene) kein Thema mehr sein, ob nun zwei Frauen, Männer, Transidente etc. heiraten – egal ob katholisch, evangelisch, anders religiös oder atheistisch." Mit über 300.000 Figuren besitzt Oliver Schaffer die größte Playmobil-Schausammlung der Welt.



Das Kloster Eberbach wurde im Jahr 1136 gegründet. Das für seinen Weinbau berühmte Kloster war eine der ältesten und bedeutendsten Zisterzen in Deutschland. Das Bau- und Kulturdenkmal im Naturpark Rhein-Taunus wird heute von einer gemeinnützigen Stiftung des Landes Hessen betrieben. (mize)











-w-