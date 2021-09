Die Fab Five gibt's bald als Lego-Figuren

19. September 2021, noch kein Kommentar

Fans der Netflix-Serie "Queer Eye" dürfen sich auf ein nettes Spielzeug freuen: Lego bringt Minifiguren der fünf schwulen Experten auf den Markt – und hat auch ihr Loft in Atlanta nachgebaut.



Im Mittelpunkt von "Queer Eye" stehen fünf schwule Fachleute, die ihre Beraterkünste einsetzen, um anderen Menschen ein komplettes Neustyling zu verpassen. Dabei handelt es sich um Antoni Porowski (Essen und Wein), Bobby Berk (Innenarchitektur), Karamo Brown (Kultur), Tan France (Fashion) und Jonathan Van Ness (Styling).



Das im Rahmen des Programms "Creator Expert" von Serienfans vorgeschlagene Set "Queer Eye – Das Loft der Fab 5" ist ab 1. Oktober zum Preis von 99,99 Euro auch im deutschen Lego-Onlineshop erhältlich.



Der dänische Spielzeughersteller hat dabei viel Wert auf Details gelegt. Zum Set gehören – neben Hund Bruley – u.a. Antonis Kücheninsel, Tans Kleiderständer, Jonathans Friseurstuhl sowie Karamos Couch und Sammelbuch. Als Special Guest ist Jonathans ehemalige Musiklehrerin Kathi Dooley dabei, die in einer besonders bewegenden Folge besucht wurde. Bobby hat am Design des Sets mitgewirkt und damit das offizielle Okay der Fab Five gegeben.



Seit 2018 liefen fünf Staffeln von "Queer Eye" auf Netflix. Im März 2020 hatte der Streamingdienst angekündigt, dass es eine sechste Season geben wird, die aktuell in Texas gedreht wird.



Unter dem Motto "Everyone is Awesome" hatte Lego erst im Juni sein allererstes Pride-Set auf den Markt gebraucht (queer.de berichtete). (cw)







