Ein neuer Wandkalender für 2022 zeigt einige der besten Fotografien aus dem homoerotischen Bildband "Nudes" von Richard Kranzin.



Die analogen Aufnahmen von Kranzin sind technisch und kompositorisch perfekt und konzentrieren sich in ihrer makellosen Schönheit und Schlichtheit allein auf ihren Inhalt: schöne und junge Männer, die einfach nur sie selbst sind. In dieser Reduktion – die alles andere als kalt ist, sondern den porträtierten Menschen allen Raum gibt – liegt ein Zauber, ein Träumen von ewiger Schönheit, das für Fotograf, Modell und Betrachter gleichermaßen gilt.



"Richard Kranzin: Nudes 2022" ist bei Bruno Books erschienen und seit kurzem u.a. bei amazon.de erhältlich. Den Bildband haben wir unter der Überschrift "Sündenfreie Männlichkeit" ausführlich besprochen. Im Interview mit queer.de sagt Kranzin: "Nackt-Shootings sind Vertrauenssache". Mehr Aufnahmen aus dem Fotobuch gibt es in der unten verlinkten Bildergalerie. (cw)

















