45 Jahre Drag- und Tuntengeschichte zum Spielen

Mit "Tunten, Drags and Criminal Queers" hat das Berliner SchwuZ ein wunderbares eigenes Memory-Game auf den Markt gebracht.



Auch in der queeren Spielvariante müssen Paare gleicher, verdeckt aufliegender Kärtchen durch Aufdecken im Wechsel der Spielenden erkannt werden. Doch statt langweiliger Tiere, Blumen oder Obstsorten sind auf den Bildern von "Tunten, Drags and Criminal Queers" Berliner Dragqueens und -kings zu sehen.



Verewigt wurden etwa die Tuntentruppe Ladies Night und Pepsi Boston aus den frühen Jahren des SchwuZ, die über die Hauptstadt hinaus bekannten Queens Gloria Viagra, Ades Zabel und Bambi Mercury, aber auch Newcomer*innen wie Vivienne Lovecraft oder Mermaid Mudi. "Unser SchwuZ-Memo bringt dir 45 Jahre Drag- und Tuntengeschichte auf den Wohnzimmertisch oder – dank der praktischen Reisegröße – auch überall sonst hin", schreibt das SchwuZ zum Spiel.



Das queere Memory kann zum Preis von 14,50 Euro zzgl. Versandkosten im SchwuZ-Onlineshop bestellt werden. Die einzelnen Karten und die gezeigten Personen werden auf der Homepage näher vorgestellt.



Nach einer langen Corona-Pause bereitet sich das SchwuZ derzeit auf die Wiedereröffnung vor: Ab dem 27. Oktober startet die neue "Pepsi Boston Bar", am 30. Oktober geht mit einer großen Wiedereröffnungsparty auch der Club-Betrieb wieder los. Zur Wiedereröffnung werden aktuell Aushilfen gesucht. (mize)









-w-