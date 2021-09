Die schönsten Fotos von David Bowie

24. September 2021, noch kein Kommentar

Der neue Bildband "David Bowie: Foto", erschienen bei Salz und Silber, setzt das queere Ausnahmetalent und seine Karriere neu in Szene.



Major Tom, Ziggy Stardust, Thin White Duke, Meister der Pose oder nachdenklicher Privatmensch: David Bowie hatte viele Facetten. Vor fünf Jahren starb er mit 69 Jahren. Was bleibt, sind seine Songs, seine Filme sowie die Erinnerung an eine Stilikone mit Pioniergeist und Humor – und viele Bilder aus seinem Leben. Im neu erschienenen Bildband "David Bowie: Foto" werden die schönsten gezeigt.



Das Buch lässt noch einmal am Zauber dieser Persönlichkeit teilhaben – in 243 brillanten Bildern von 25 Fotograf*innen. Mick Rock ist natürlich darunter, Landsmann und Vertrauter Bowies, der den Künstler jahrzehntelang begleitete, und auch Masayoshi Sukita, von dem das Coverfoto des Albums "Heroes" stammt und der 2009 Bowies letztes offizielles Porträt schoss. Sie und viele andere lassen David Bowies Kunstfiguren Ziggy Stardust, Major Tom und Thin White Duke wiederauferstehen. Dabei zeigen Sie auch den ungeschminkten, alternden Menschen David Robert Jones (so Bowies Geburtsname). Eine Auswahl der Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.







"David Bowie: Foto" versammelt Porträts und Albumcover, Proben- und Auftrittsbilder, Kunstfotos und Schnappschüsse von 1967 bis in die frühen Nullerjahre. Alle Fotograf*innen erinnern zudem in Texten, ganz direkt und unverschnörkelt, an ihre Begegnungen mit einem Star, der durch seine freundliche Art und seinen Witz begeisterte. Die Einführung des Buchs stammt aus der Feder von George Underwood, ein liebevoller Nachruf an den langjährigen Freund und Musikerkollegen. Er steuerte außerdem das Gemälde "The Man Who Fell to Earth" von 1975 bei.



Damit spricht "David Bowie: Foto" sowohl eingefleischte Fans aus auch Menschen an, die mit Starkult wenig anfangen können. Wer sich für Mode-, Musik- oder Fotografie-Geschichte interessiert, für den gibt es hier auf jeden Fall einiges zu entdecken. (cw/pm)





