Neues Maneo im alten Bruno's

Berlins schwules Überfalltelefon Maneo hat neue Räumlichkeiten bezogen – zur Einweihung kamen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), die Bezirksbürgermeister*innen Angelika Schöttler und Reinhard Nauman (SPD) sowie der Abgeordnete Sebastian Walter (Grüne).



"Wir bedanken uns sehr herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern von Mann-O-Meter, insbesondere unseren Vorstandsmitgliedern, die in den letzten zwölf Monaten unermüdlich mit den Vorbereitungen des Ausbaus beschäftigt waren, und die schließlich selbst tatkräftig Hand angelegt haben, um Wände einzubauen, den Fußboden zu verlegen oder die Außenfassade zu verschönern", erklärte Maneo-Leiter Bastian Finke zum Umzug, der am Montag abgeschlossen wurde. "Wir freuen uns jetzt über die freundlichen und hellen Räume, insbesondere auch über die barrierefreie Toilette."



Neben Beratungs- und Büroräumen gibt es nun auch einen Open Space. Den gesamten Ausbau musste der Verein selbst finanzieren. Spenden sind daher weiterhin erwünscht (Mann-O-Meter e.V., IBAN: DE96 1002 0500 0003 1260 00, BIC: BFSWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft).



Die Besucher*innen müssen sich nicht allzu sehr umgewöhnen: Maneo findet man auch weiterhin am Nollendorfplatz im Regenbogenkiez, in der Bülowstraße 106. Die Opferberatung für schwule und bisexuelle Männer ist nur wenige Meter weitergezogen – dahin, wo früher das Geschäft Brunos war. Maneo ist täglich von 17 bis 19 Uhr telefonisch unter (030) 216 33 36 zu erreichen. Die Mailadresse lautet . Queerfeindliche Straftaten können rund um die Uhr auch über die Homepage gemeldet werden. (cw/pm)











-w-