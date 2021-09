Schwule ARD-Serie geht in die Fortsetzung

27. September 2021, noch kein Kommentar

In Berlin haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "All you need" begonnen – die Folgen der ersten Staffel wurden bislang fast zwei Millionen Mal in der ARD-Mediathek abgerufen.



Für die Fortsetzung stehen erneut Benito Bause als Vince, Arash Marandi als Levo, Christin Nichols als Sarina, Frédéric Brossier als Robbie und Mads Hjulmand als Tom vor der Kamera. Doch es gibt auch Zuwachs in der Clique: Ludwig Brix spielt Sarinas Bruder Simon, Tom Keune Rugbytrainer Andreas.



Regisseur und Headautor ist, wie auch bei der ersten Staffel, Benjamin Gutsche. Ceylan Yildirim und River Matzke sind weitere Autor*innen dieser Staffel. Unterstützt werden die Dreharbeiten durch die queere Rugbymannschaft Berlin Bruisers. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Oktober.



Zum Inhalt: Vince ist einsam und verzweifelt. Durch den Seitensprung mit Tom hat er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine große Liebe verloren. Weder Levo noch Robbie möchten mit ihm noch etwas zu tun haben. Am liebsten würde Vince alles auf Reset stellen. So leicht lässt sich aber weder Freundschaft noch Liebe reparieren. Auch Vince' beste Freundin und Nachbarin Sarina trägt an der Last mit, dass die Wahlfamilie zerbrochen ist. Seit zwei Monaten wohnt Levo bereits vorübergehend bei ihr. Als Sarinas Bruder Simon plötzlich vor ihrer Tür steht und kurzerhand bei Vince einzieht, kommt Bewegung in die verfahrene Situation.



Wann genau die sechs neuen Folgen in der Mediathek zu sehen sein werden, teilte die ARD noch nicht mit. An der ersten Staffel von "All you need" hatte unserer Kritiker Dieter Oßwald "Figuren aus dem Klischee-Baukasten" bemängelt. (cw/pm)

