Schwule Liebe völlig selbstverständlich

30. September 2021

So muss es sein: Mit "Onkel Bobby's Hochzeit" ist ein queer-inklusives Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren erschienen, in dem Homosexualität nicht im Mittelpunkt steht.



Die Geschichte dreht sich nämlich um die Nichte Clara. Sie ist alles andere als begeistert, dass ihr Lieblingsonkel seinen Partner Jan heiraten will: Was, wenn Onkel Bobby keine Zeit mehr für Picknicks, Schwimmen oder Drachensteigen hat? Clara möchte einfach weiterhin Spaß mit ihrem Onkel haben, aber sie hat Angst, dass sich nun alles verändern wird.



Blick ins Buch

Ob Onkel Bobby und sein Freund Jan Clara wohl zeigen können, dass Liebe nicht weniger wird, wenn man sie teilt? In dieser inspirierenden, liebevollen Geschichte erkennt Clara die wahre Bedeutung von Familie. "Onkel Bobby's Hochzeit" ist ein wundervolles Buch über emotionale Intelligenz und Veränderungen im engsten Umfeld, das queere Liebe ganz nebenbei als völlig selbstverständlich zeigt.



Das 32-seitige Buch von Sarah S. Brannen mit Illustrationen von von Lucia Soto ist im September 2021 als gebundene Ausgabe im Zuckersüß Verlag erschienen (ISBN 9783949315091) und zum Preis von 24,90 u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw/pm)













