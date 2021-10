Die Londoner Tube feiert die queere Community

01. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Im Auftrag von Transport for London (TfL) haben fünf LGBTI-Promis der Stadt sowie Mitarbeiter*innen des Verkehrsunternehmens zehn Pride-Ronden für mehrere U-Bahnhöfe entworfen.



Mit der Umgestaltung des markanten Logos wolle man die Londoner LGBTI-Community feiern, teilte TfL Ende September in einer Pressemitteilung mit. Die Standorte wurde von den Designer*innen selbst ausgewählt, darunter die Vauxhall Station im queeren Viertel der Stadt sowie Hammersmith und die Baker Street. Die in der unten verlinkten Galerie gezeigten Promi-Entwürfe stammen von Amy Lamé, Tim Dunn, Marc Thompson, Philip Normal und Dan Vo.



Transport for London zeigt seit vielen Jahren Flagge für die queere Community der britischen Hauptstadt. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen zum Pride u.a. einen Regenbogen-Zug, einen Regenbogen-Bus und ein Regenbogen-Taxi vorgestellt sowie ganze Bahnhöfe umgestaltet. (mize)







