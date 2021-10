Der queere Brunnen ist zurück!

03. Oktober 2021, noch kein Kommentar

In Münster wurde am Samstag die Installation "Sketch for a Fountain" der US-Künstlerin Nicole Eisenman von der Bürgerinitiative "Dein Brunnen für Münster" der Öffentlichkeit übergeben – auch als Mahnmal gegen Queerfeindlichkeit.



Das Kunstwerk mit überlebensgroßen, geschlechtslosen Figuren steht für das Thema Vielfalt und Akzeptanz und war bereits 2017 bei den Skulptur Projekten vor dem sogenannten "Liebeshügel", einem einst beliebten Cruising-Treffpunkt schwuler und bisexueller Männer, für mehrere Monate an der Promenade aufgestellt worden. Dabei wurde es in Teilen beschädigt und mit homofeindlichen und antisemitischen Zeichen beschmiert (queer.de berichtete).



Aufgrund dieser Vorfälle und aufgrund des erstmaligen Einzugs der AfD in den Bundestag machte sich die Bürgerinitiative für die dauerhafte Rückkehr des Kunstwerks nach Münster und die notwendige Finanzierung stark. Im vergangenen Jahr stimmte der Rat der Stadt schließlich zu.



Das neue Kunstwerk stimmt nicht ganz überein mit dem Exemplar im Jahr 2017. Das Material ist diesmal nicht aus Plastik, sondern aus Stein. Zudem wurden drei Gipsfiguren wegen der besseren Haltbarkeit durch weiß-patiniertes Aluminium ersetzt. (cw/dpa)









