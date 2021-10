Seltene Bilder aus dem KitKat Club

04. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Das neue Fotobuch "Berlin Lust" von Peter Dobias bietet einen einzigartigen Einblick in das multisexuelle Berliner Nachtleben.



In Clubs gelten meist strenge Auflagen: Fotografieren ist verboten! Dennoch ist es Peter Dobias gelungen, die Menschen und die Atmosphäre der weltberühmten Partyszene in der deutschen Hauptstadt einzufangen.



Der einprägsame Titel des Bildbands ist dabei natürlich Programm: "Berlin Lust" dokumentiert u.a. schweißtreibende und tabulose Nächte im legendären KitKat Club. Einige Kostproben aus dem Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Peter Dobias wurde 1978 in der Slowakei geboren. Im Alter von neun Jahren bekam er seine erste analoge Kamera, durch die er seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckte. Aktuell liegt sein Fokus auf Event-, Mode- und Porträtfotografie. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien und Spanien sind seine Arbeiten bekannt. Seit 2011 lebt er in Berlin, wo er schnell in der Szene bekannt wurde.



Peter Dobias hat "Berlin Lust" im Selbstverlag veröffentlicht. Das gebundene Buch ist zum Preis von 69,95 Euro u.a. bei brunos.de erhältlich. (cw/pm)









