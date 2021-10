Thüringer Landtag zeigt Flagge

05. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Anlässlich des CSD-Empfangs des Thüringer Landtags wurde die Außenfassade des Parlaments-Hochhauses am Montagabend in Regenbogenfarben angestrahlt.



"Liebe kennt kein Geschlecht, und niemand darf Angst haben müssen, für seine und ihre sexuelle Orientierung verurteilt zu werden", sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) bei der Veranstaltung. Dafür setze sich der CSD seit Jahren bunt, kreativ und vielfältig ein – und "dafür stehen die Regenbogenfarben".



Mit dem CSD-Empfang wurde im Foyer des Landtags die Wanderausstellung "We Are Part Of Culture" mit Porträts von queeren Persönlichkeiten eröffnet. Zu sehen sind so berühmte Personen wie die Schriftstellerin Simone de Beauvoir, die Schauspielerin Marlene Dietrich, Sappho, der Universalgelehrte Leonardo da Vinci und der Sänger Freddie Mercury.



Am 9. Oktober findet der CSD Erfurt statt. (cw/dpa)













-w-