Jugendliche gegen Queerfeindlichkeit

08. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Über 50 junge Menschen aus dem Kreis Mettmann haben sich am Kreativwettbewerb "Deine Gefühle – deine Freiheit" beteiligt – dieses starke Empowerment-Poster stammt vom 15-jährigen Liam.



"Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was man so am Anfang fühlt, wenn man sich im Klaren wird, dass man queer ist", erklärte Liam zu seinem Bild. "Und das Erste, was mir einfiel, man fühlt sich allein, egal ob man unterstützende Eltern hat oder eben nicht. Das wollte ich mit meinem Bild ausdrücken. Du bist nicht allein, es gibt uns überall, und falls du Hilfe brauchst, wird es jemanden geben, der dich versteht."



Der Kreativwettbewerb "Deine Gefühle – deine Freiheit" wurde vom Kreisintegrationszentrum Mettmann gemeinsam mit dem kreisweiten Arbeitskreis "Diskriminierungsprävention für Menschen der LGBTQ*-Community" ins Leben gerufen hat. Gefördert wird das Projekt für Jugendliche vom Bundesprogramm "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Alle eingereichten Arbeiten können auf der Webseite deine-gefuehle-deine-freiheit.de angeschaut und noch bis 31 Oktober 2021 bewertet werden. Auf die ersten zehn Plätze warten Geldpreise und eine Veröffentlichung in einer Wanderausstellung. Wir drücken Liam ganz besonders die Daumen! (mize)









-w-