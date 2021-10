09. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Bild: Icía Vázquez Rodríguez / Lesbiennale

In Brüssel wurde am Freitag die erste "Lesbiennale" eröffnet – rund 600 Werke lesbischer Künstler*innen gibt es auch online zu sehen.



Der Verband Eurocentralasian Lesbian Community (EL*C) hat drei Tage lang Künstler*innen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen und Aktivistinnen aus der ganzen Welt zu einer Reihe von Veranstaltungen, Debatten und Ausstellungen eingeladen. Die Events finden an verschiedenen Orten in der belgischen Metropole statt, darunter u.a. das RainbowHouse. Informationen zum Programm sowie die digitale Kunstgalerie sind über die Homepage erreichbar.



Die Lesbiennale wird von visit.brussels unterstützt, um die Sichtbarkeit der lesbischen Community in Brüssel und weltweit zu stärken. Das Tourismusbüro hat die belgische Metropole dafür sogar in "Welthauptstadt der lesbischen Kunst" umbenannt. (cw)













-w-