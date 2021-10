Coming-out-Tag 2021: Postkarten für die (Selbst-)Liebe

11. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Mit dem heutigen internationalen Coming Out Day startet die Initiative Grundgesetz für alle in Kooperation mit MyPostcard und All Out die bundesweite Postkarten-Aktion #IFEELTHESAME.



Einen Monat lang können kostenfrei Postkarten mit der Forderung nach einem Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch eine explizite Ergänzung des Artikels 3 des Grundgesetzes versendet werden. Ziel ist es, nach einem Monat rund 10.000 Postkarten gesammelt an die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien zu übergeben. Eine Übersicht über alle Postkartenmotive gibt es hier.



Queere Menschen, die nicht heterosexuell und/oder cisgeschlechtlich sind, erfahren in Deutschland auch heutzutage noch immer Diskriminierung, Ausgrenzung bis hin zu Gewalt. Dazu kommt: Sexuelle und geschlechtliche Identitäten sind derzeit nicht explizit durch unser Grundgesetz geschützt. Diskriminierung durch den Staat, das heißt per Gesetz, ist auch heute noch Alltag für Millionen von queeren Menschen. So ist beispielsweise die Benachteiligung von homo- und bisexuellen Menschen beim Blutspenden oder das "Transsexuellengesetz", welches trans Personen eine selbstbestimmte Geschlechtsangabe vorenthält, zu nennen. Das will die Initiative Grundgesetz für alle ändern und mit verschiedenen Aktionen den Druck auf die Politik erhöhen. (cw/pm)



| Direktlink | Video zur Postkartenkampagne