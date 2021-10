Jannik und Felix auf dem pinken Teppich

13. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Hand in Hand in Cannes: Beim TV-Festival CANNESERIES feierte der Schauspieler Jannik Schümann seinen ersten öffentlichen Auftritt mit seinem Freund Felix Kruck.



In der südfranzösischen Stadt fand die Weltpremiere der neuen TVNOW-Serie "Sisi" statt, in der Schümann den österreichischen Kaiser Franz spielt – an der Seite von Newcomerin Dominique Devenport als Kaiserin Sisi. Mit von der Partie ist auch Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie. Die sechsteilige Serie soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.



"Ich konnte mir keinen besseren Ort für den ersten gemeinsamen, öffentlichen Auftritt mit Felix vorstellen!", erklärte Schümann gegenüber RTL. Das Foto vom pinken Teppich in Cannes veröffentlichte der 29-Jährige selbst auf Instagram – zusammen mit einem roten Herz-Emoji.



Auch die Beziehung mit dem Berliner Yogalehrer Felix Kruck hatte der Schauspieler Ende 2020 mit einem Bild auf Instagram bekanntgegeben – es bedeutete gleichzeitig sein öffentliches Coming-out (queer.de berichtete). Im März erklärte Schümann, dass er "total ein Beziehungsmensch" sei (queer.de berichtete). Im Juni bezeichnete er sein Coming-out als "Teil meiner Verantwortung für die queere Community" (queer.de berichtete).



Jannik Schümann ist bereits seit seiner Kindheit – seit fast zwei Jahrzehnten – im deutschen Fernsehen und Kino aktiv. Bekannt wurde er durch Filme wie "9 Tage wach" oder "Dem Horizont so nah".



Der in Hamburg geborene und aufgewachsene Schauspieler war auch bereits mehrfach in queeren Rollen zu sehen. Im Fernsehspielfilm "Mein Sohn Helen" (2015) spielte er etwa ein trans Mädchen, und in der Bestsellerverfilmung von Andreas Steinhöfels "Die Mitte der Welt" übernahm er die Rolle des Nicholas. In der zweiten Staffel der Historienserie "Charité" (2019) verkörperte er den schwulen Sanitätsoffizier Otto.



Zuletzt war im Netflix-Scifi-Sechsteiler "Tribes of Europa" zu sehen. (cw)









-w-