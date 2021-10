Regenbogen-Parkplätze jetzt auch in Österreich

20. Oktober 2021,

In Hanau sorgten neue "Vielfalt-Parkplätze" im September für einen queerfeindlichen Shitstorm – das Grazer Einkaufszentrum Murpark ließ sich davon jedoch nicht abschrecken.



Seit Dienstag stehen den Murpark-Kund*innen zwei Parkbuchten in Regenbogenfarben mit der zusätzlichen Aufschrift "love is love" zur Verfügung. "Wo immer man aktuell hinsieht, fallen einem die fröhlichen Regenbogenfarben der Queer Community auf", erklärte das Unternehmen, das zur Spar Österreich-Gruppe gehört, zu der temporären Aktion. "Zeit, um auch im Murpark ein Zeichen für mehr Toleranz und ein freundliches Miteinander zu setzen."



(Bild: Murpark)

"Wir schließen in unserer Positionierung nie einzelne Gruppen – Teile der Gesellschaft – aus", stellte das Einkaufszentrum klar. "Im Gegenteil: Wir versuchen, das umfassendste Angebot, das schönste Einkaufs-Erlebnis und die beste Aufenthaltsqualität für möglichst viele zu bieten und ihnen – selbstverständlich – die uneingeschränkte Wertschätzung entgegenzubringen." Letztendlich spiegelten Shoppingzentren die Entwicklungen in der Gesellschaft wider, so der Murpark. "Mit den installierten Parkplätzen wollen wir ein Zeichen in genau diese Richtung setzen!"



Im vergangenen Monat hatten rechte Netzwerke und Medien Empörung über drei ähnliche "Vielfalt-Parkplätze" in der Hanauer Tiefgarage am Markt geschürt, auch die "Bild"-Zeitung machte Stimmung gegen die "schräge Idee aus Hanau" und sprach von einer "Tiefgarage mit Extra-Parkplätzen für Schwule, Lesben, Transgender und Migranten" (queer.de berichtete). Unter anderem Erika Steinbach, die queerfeindliche Vorsitzende der AfD-Parteienstiftung und ehemalige CDU-Politikerin, verbreitete den Beitrag mit den Worten "Die Spaltung der Gesellschaft geht weiter". (mize)









