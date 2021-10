Das sind die queeren Quarters!

22. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Die Astronautin Sally Ride und die Aktivistin Nina Otero-Warren werden als erste lesbische Frauen auf US-amerikanischen Münzen geehrt.



Die beiden 25-Cent-Münzen sollen im kommenden Jahr im Rahmen des "American Women Quarters Program" erscheinen. Von 2022 bis 2025 gibt die US Mint jedes Jahr fünf Quarters heraus, um an die Errungenschaften amerikanischer Frauen zu erinnern.



Die Kalifornierin Sally Ride (1951-2012) war die erste US-Amerikanerin im Weltraum. Von 1985 bis zu ihrem Tod führte sie eine Beziehung mit Tam O'Shaughnessy, mit der sie bereits als Kind befreundet gewesen war. Ihr Coming-out erfolgte erst in der Todesanzeige (queer.de berichtete).



Die aus New Mexico stammende Nina Otero-Warren (1881-1965) kämpfte für das Frauenwahlrecht in den USA, wurde 1917 eine der ersten Regierungsbeamtinnen im amerikanischen Westen und kandidierte 1922 als erste Latina für den US-Kongress. Ihre langjährige Beziehung mit Mamie Meadors, mit der sie auch politisch zusammenarbeitete, verheimlichte sie nicht. Die beiden Frauen waren so bekannt, dass sie allgemein "Los Dos" oder "The Two" genannt wurden. (cw)









