Schreitet ein bei Queerfeindlichkeit!

23. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Eine neue Plakatkampagne in 24 Städten in Nordrhein-Westfalen ruft die Menschen zur Fortführung der Solidarität mit der queeren Community auch nach der Fußball-EM 2021 auf.



"Weiterhin Flagge zeigen...", heißt es auf den großformatigen Postern der Landeskampagne "Anders & Gleich NRW", gefolgt von der Aufforderung: "Schlagfertig und mutig reagieren auf verbale Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (LSBTIQ*)."



Er wünsche der Kampagne "viel Aufmerksamkeit", erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) zu den Plakaten. "Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft Flagge für ein vielfältiges Nordrhein-Westfalen zeigen." Jede einzelne Person könne "helfen, dass die Gleichberechtigung von LSBTIQ* Realität wird, durch Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit und Zivilcourage".



Die Poster (hier zum Download als PDF) hängen seit Mitte Oktober in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen, Solingen, Herne, Neuss, Bottrop, Recklinghausen, Bergisch Gladbach und Siegen. (cw)













-w-