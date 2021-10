Flagge zeigen mit "Pure Osnabrück"

24. Oktober 2021,

Bild: CLEAN Fotostudio

Angelehnt an die bunten Treppenstufen im Stadion hat der VfL Osnabrück gemeinsam mit OSNAmerch eine "Kollektion für Vielfalt, Toleranz und Gleichstellung" kreiert – inklusive VfL-Raute in Regenbogenfarben.



Bei der Kollektion unter den Namen "Pure Osnabrück" kooperiert der Traditionsverein mit dem jungen Fair-Fashion-Label OSNAmerch aus der Hasestadt.



Erhältlich sind zunächst ein Hoodie und ein Jogger, jeweils in Navy Blue. Sie bestehen aus Biobaumwolle, werden fair produziert und in Osnabrück veredelt. Ihren Aufdruck, die VfL-Raute in den Regenbogenfarben mit dem Schriftzug "Pure Osnabrück", erhalten die Kleidungsstücke im Siebdruckverfahren von OSNAmerch. Ein biologisch abbaubarer Kaffeebecher ergänzt die Kollektion.



"Osnabrück wurde 2020 als Deutschlands nachhaltigste Großstadt ausgezeichnet. Als enkeltauglicher Verein sehen wir auch im nachhaltigen Merchandising eine Aufgabe und noch großes Potenzial für uns", erklärte VfL-Geschäftsführer Michael Welling.



"Nachhaltige Mode und Accessoires müssen ein noch größeres Thema werden", sagte Frederik Glissmann, Inhaber von OSNAmerch. "Unsere gemeinsame Kollektion verknüpft die Themen Vielfalt, Toleranz und Gleichstellung mit ökologischer Nachhaltigkeit und trägt sie buchstäblich in die Stadt."



Beim Heimspiel gegen den Halleschen FC am 22. Oktober wurde die Kollektion an der Bremer Brücke öffentlich vorgestellt. Erhältlich ist sie ab sofort u.a. im Onlineshop des VfL. (cw/pm)







-w-