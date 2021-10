Bia ist die erste trans Amazone

25. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Bild: DC Comics

Die Insel Themiscyra, Heimat von Wonder Woman und ihren Amazonen-Schwestern, heißt ihre erste trans Einwohnerin offiziell willkommen.



Die Figur von Bia, einer schwarzen trans Frau, wurde in der ersten Ausgabe der neuen DC-Comics-Serie "Nubia & The Amazons" vorgestellt. Sie ist eine von insgesamt fünf Frauen, die als Opfer brutaler Männergewalt wiedergeboren wurden und durch den sogenannten Seelenbrunnen in das Land der Amazonen gelangten.



"Ich weiß noch nicht, wie ich es erklären soll, aber genau dieser Moment fühlt sich an, als hätte sich meine Seele danach gesehnt, lange bevor ich hierhergekommen bin", stellt sich die neue Bewohnerin von Themiscyra im Comic vor. Nachdem all ihre früheren Erinnerungen gelöscht wurden, wählt sie den Namen Bia.



Auf Twitter bestätigten die Autorinnen von "Nubia & The Amazons", dass Bia eine transgeschlechtliche Frau ist. "Ja, es gibt trans Amazonen", erklärte Stephanie Williams in einem Post. "Wir wollten keine große Ankündigung machen, weil wir den Charakter auf natürliche Weise vorstellen wollten", ergänzte Co-Autorin Vita Ayala.



Lynda Carter, die Wonder Woman in der gleichnamigen TV-Serie der Siebzigerjahre spielte, freute sich über die neue queere Vielfalt auf Themiscyra: "Trans women are Wonder Women. End of story", schrieb die Schauspielerin auf Twitter.



Trans women are Wonder Women. End of story. Lynda Carter (@RealLyndaCarter) October 19, 2021 Twitter / RealLyndaCarter

|

Die Einführung von Bia kommt nur wenige Tage nach einem weiteren Meilenstein für LGBTI-Sichtbarkeit im DC-Universum. In der neuesten Ausgabe der Comicreihe "Superman: Son of Kal-El" outete sich Supermans Sohn Jon Kent als bisexuell und küsste den Reporter Jay Nakamura (queer.de berichtete). (cw)









-w-