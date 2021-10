Der schwule Adventskalender 2021 ist da

28. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Es müssen nicht immer langweilige Tannenbäume, Wichtel oder Knusperhäuschen sein – auch in diesem Jahr kannst du dir die Tage bis Weihnachten mit einem heißen Kerl versüßen!



Keine Angst: Der neue schwule Adventskalender von Brunos ist völlig jugendfrei und eignet sich auch als Geschenk für die beste hetero Freundin. Hinter den Türchen verbergen sich weder Poppers noch Cockringe, sondern nur die üblichen Ministückchen Vollmilchschokolade aus der Pilz-, Kerzen- oder Glockenform. Selbst die "24" öffnet sich harmlos auf einer regenbogenbunten Christbaumkugel in der Hand des immerhin oberkörperfreien Weihnachtsmanns.



Erhältlich ist der schwule Adventskalender im Format 24 x 34,3 cm zum (stolzen) Preis von 9,99 Euro exklusiv auf brunos.de. Da die Auflage limitiert ist, sollte man nach Angaben des Onlineversands rechtzeitig bestellen, um pünktlich zum 1. Dezember das erste Türchen am sexy Santa öffnen zu können. (cwI









-w-