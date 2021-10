Jung, nackt und sinnlich

29. Oktober 2021, noch kein Kommentar

In den intimen Porträts seiner Fotoserie "Spotlight" hat der Pariser Fotograf Stéphane Gizard die Schönheit und Unsicherheit junger Männer eingefangen.



Seine Models, meist zwischen 17 und 20 Jahre alt, setzt der in Frankreich eigentlich für seine Celebrity-Aufnahmen bekannte Künstler un- oder wenig bekleidet in Szene. Stéphane Gizard kommt dabei ganz nah an sie heran: Die jungen Männer in ihrer prägendsten und entscheidendsten Lebensphase wirken stark und schutzlos zugleich. Wenn der Fotograf sie am offenen Fenster oder am einsamen Strand zeigt, verbindet er gekonnt privateste Momente mit dem Licht der Öffentlichkeit.



Die "Spotlight"-Porträts knüpfen nahtlos an Gizards 2014 veröffentlichten Bildband "Modern Lovers" an. Weitere Porträts aus seiner Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Fotografien können bis zum 26. November 2021 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. (mize)









