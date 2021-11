31. Oktober 2021, noch kein Kommentar

Greg Day, Stephen Varble at the 12th Annual Avant-Garde Festival, 1975. Digital print. © Greg Day 2021, gregdayphotography.com

In Kostümen aus Essensresten, Straßenabfällen und gestohlenen Gegenständen durchstreifte Stephen Varble in den 1970er-Jahren die Straßen von New York City – jetzt widmet ihm das Schwule Museum eine Ausstellung.



Mit seiner "Gutter Art" (Gossenkunst) kombinierte Varble Gegenstände neu zu Kostümen und spielte mit Geschlecht. Geschlecht stellte für Varble, der die Pronomen er verwendete, aber gelegentlich sich auch als die weibliche Persona Marie Debris identifizierte, eine unabgeschlossene Frage dar. Erst Jahre später etablierte sich der Begriff "genderqueer", der Varbles nichtbinäres Geschlecht und seine Störungen der Kunstwelt der 1970er-Jahre gut beschreibt. Die Galerien in SoHO, Banken sowie Boutiquen waren von seinen spontanen Touren in immer skandalöseren Kostümen alles andere als begeistert.



Greg Day, Stephen Varble in the Suit of Armor, October 1975. Digital print, 2018. © Greg Day, 2021, gregdayphotography.com

Der Fotograf Greg Day dokumentierte den Einfallsreichtum und die Kraft von Varbles genderqueeren Auftritten auf dem Höhepunkt seines öffentlichen Schaffens. Der gelernte Künstler und Anthropologe hielt mit einem ausgeprägten Blick für das Vergängliche Varbles Trash-Couture, seine öffentlichen Performances und Veranstaltungen in den Jahren 1975 und 1976 in hunderten Fotografien fest.



Die Ausstellung "The Gutter Art of Stephen Varble", die am 6. November 2021 um 18 Uhr im Schwulen Museum in Berlin eröffnet wird und dort anschließend bis zum 21. März 2022 zu sehen ist, präsentiert eine Auswahl von Days Fotografien zu Varbles Kostümarbeiten und umfasst auch Fotografien von Freund*innen und Mitwirkenden wie Peter Hujar, Shibata Atsuko, Agosto Machado und den Warhol-Stars Jackie Curtis, Taylor Mead sowie Mario Montez. (cw/pm)



Greg Day, Stephen Varble in the Demonstration Costume with Only One Shoe (for the Chemical Bank Protest), 22 March 1976. Digital print, 2018. © Greg Day, 2021, gregdayphotography.com









