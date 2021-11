Bundesweite CSD-Konferenz zu Gast in Rostock

01. November 2021, noch kein Kommentar

Der Rostocker CSD-Verein war am vergangenen Wochenende Gastgeber einer bundesweiten Konferenz von CSD-veranstaltenden Organisationen – OB Claus-Ruhe Madsen begrüßte die Teilnehmer*innen im bunt beleuchteten Rathaus.



Der bundesweite Dachverband CSD Deutschland e.V. tagte mit 26 anwesenden Mitgliedsvereinen sowie Vertretungen internationaler Bündnispartner im Bürgerschaftssaal der Hansestadt. Vom Allgäu bis nach Greifswald waren Vereine vertreten. Auf der Tagesordnung stand neben der Vernetzung auch die Diskussion um die gemeinsame strategische Aufstellung des Verbands in den nächsten Jahren.



Der Vorsitzende des CSD Rostock, Andy Szabó, betonte in seiner Empfangsrede die historische Chance, die sich aktuell für die LGBTI-Community darstelle: "Sowohl hier im Land MV als auch im Bund laufen gerade Koalitionsverhandlungen mit vielversprechenden Aussichten. Dass sich die deutschen Christopher Street Days gerade jetzt in Rostock treffen, ist deshalb auch ein deutliches Zeichen nach Schwerin", so der CSD-Chef. "Wir setzen große Erwartungen in die potenzielle neue Landesregierung. Der Landesaktionsplan für sexuelle Vielfalt und Akzeptanz muss dringend mit den notwendigen Mitteln untersetzt werden."



Durch die zu erwartende Ampelkoalition im Bund ergäben sich "ganz neue Gestaltungsspielräume in der Gleichstellungspolitik", meinte auch Kai Bölle, Vorstandsmitglied des Dachverbands. Die Große Koalition habe in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte blockiert. "Wenn sich die kommende Bundesregierung einen gesellschaftlichen Aufbruch auf die Fahnen schreibt, dann erwarten wir auch substanzielle Schritte für den queeren Teil der Gesellschaft", sagte Bölle. "Dazu gehören definitiv Nachbesserungen beim Adoptionsrecht, die Aktualisierung von Art. 3 GG und ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung von Hasskriminalität. SPD, Grüne und FDP müssen jetzt liefern." (cw/pm)









