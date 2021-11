Flagge zeigen auf 4.810 Metern Höhe

02. November 2021, noch kein Kommentar

Zum Ende der Saison hat eine Gruppe von Bergsteiger*innen im Rahmen der Kampagne "Pink Summits" erstmals Regenbogenfahnen auf dem Mont Blanc, dem höchsten Gipfel Westeuropas, gehisst.



An der Aktion in 4.810 Metern Höhe beteiligten sich acht Menschen aus der ganzen Welt. Es ist der vierte "Pink Summit" nach dem Elbrus in Russland, Mt. Kosciuszko in Australien) und Kilimanjaro (auch Kibo genannt) in Tansania (queer.de berichtete). Die Kampagne will queere Sichtbarkeit schaffen und bekämpft Vorurteile und Hass gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten.



"Unsere Herausforderung besteht darin, die höchsten Gipfel jedes Kontinents zu erklimmen, um LGBTIQ+-Jugendliche zu inspirieren, an ihre Stärke zu glauben und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen", erklärte Dastan Kasmamytov, der Initiator von "Pink Summits". Den Mount Everest hat sich die Initiative für den Schluss aufgehoben. (cw)







