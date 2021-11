Schwule Freiheit im Freien

03. November 2021,

Im Konkursbuch Verlag ist die 18. Ausgabe des erotischen Jahrbuchs "Mein schwules Auge" erschienen – die Text- und Bildbeiträge stehen diesmal unter dem Motto "Outdoors".



Der knapp 400 Seiten starke Band möchte dazu einladen, "nach vielen Monaten pandemiebedingter Beschränkungen, die für schwule Männer womöglich noch einschneidender waren als für die Allgemeinheit, wieder nach draußen zu gehen und das Leben zu feiern", erklärten die beiden Herausgeber Rinaldo Hopf und Fedya Ili. "In der Realität, in der Fantasie, in der Erinnerung – eben so, wie es jedem einzelnen möglich ist".



Bild: Ron Amato

Im Buch finden sich unter anderem Bilder und Texte zu den Themen Cruising und Sex im Park, am Pool und am Strand, beim Wandern und Reisen, Sportswear und FKK in der Sommerhitze – und eine große Überraschung im kühlen Dunkel einer römischen Basilika.



"Mein schwules Auge / My Gay Eye: Outdoors" enthält Arbeiten von insgesamt 68 Künstler*innen, darunter Ron Amato, Neil Curtis, Eva & Adele, Omer Gaash, Florian Hetz, Kyle Kupres, Steven Menendez, Slava Mogutin, Daniel Schmude und Tom of Finland. Exklusive Textbeiträge stammen u.a. von Michael Ampersant, Roberto Sam Balduci, Jan Gympel, Felice Picano, Jens Rosteck, Michael Sollorz und Edmund White.



Bild: GianOrso

Der zweisprachige Band auf Deutsch und Englisch (ISBN 978-3-88769-918-5) ist im Konkursbuch Verlag erschienen und zum Preis von 24 Euro online etwa bei amazon.de erhältlich. Eine Buchvorstellung samt Lesung wird es am Freitag, den 3. Dezember 2021 um 20.30 Uhr im Berliner Buchladen Eisenherz geben. (cw)











