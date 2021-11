Ein Häuschen für den Regenbogenkiez

04. November 2021, noch kein Kommentar

Mobile Mini-Häuser sollen in drei Berliner Bezirken den Tourismus stärken – eines der sogenannten Tiny Houses steht mitten im queeren Viertel am Nollendorfplatz.



Die begehbaren Pavillons werden künftig für kulturelle Veranstaltungen in Lichtenberg, als temporäre Tourist-Information an der Glienicker Brücke in Steglitz-Zehlendorf sowie im Rahmen des Nachtbürgermeister-Projekts im Regenbogenkiez als Anlaufpunkt sowohl für Gäste der Hauptstadt als auch für Berliner*innen in Tempelhof-Schöneberg eingesetzt. Der genaue Standort im queeren Viertel ist an der Kreuzung Fugger- Ecke Eisenacher Straße.



Die Bezirke hatten sich um die kostenlose Aufstellung bei visitBerlin beworben. Am Mittwoch fand die Schlüsselübergabe statt.



In der Gegend um den Nollendorfplatz mit zahlreichen queeren Kneipen und vielen Tourist*innen passieren besonders abends und nachts immer wieder queerfeindliche Übergriffe sowie Diebstähle und Überfälle. Auch Konflikte mit den Bewohner*innen wegen des Lärms der feiernden Menschen gibt es. Das Team der "Nachtbürgermeister" sowie Kiezstreifen, die "Nachtlichter" genannt werden, sollen vorbeugend arbeiten (queer.de berichtete).



"Wir freuen uns, dass die erfolgreiche Arbeit des Nachtbürgermeisters und der Nachtlichter zusammen mit dem Tiny House fortgeführt werden kann", erklärte Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD). "Seit fast zwei Jahren dient das Tiny House für Touristinnen und Touristen und Anwohnende als Info-Punkt zum Regenbogenkiez. Damit leisten Haus und Projekte einen wichtigen Beitrag zur touristischen Entwicklung in Einklang mit der Anwohnerschaft." (cw)













