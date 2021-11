Marineminister tauft die "USNS Harvey Milk"

06. November 2021,

In den USA wird am Samstag ein neues Marineschiff nach dem vor rund 40 Jahren ermordeten LGBTI-Aktivisten Harvey Milk benannt.



"Führungspersönlichkeiten wie Harvey Milk haben uns gelehrt", dass Diversität "zur Stärke und Entschlossenheit unserer Nation beiträgt", erklärte Marineminister Carlos Del Toro. Das 227 Meter lange Tankschiff soll am Samstag in San Diego auf den Namen "USNS Harvey Milk" getauft werden. USNS steht für "United States Naval Ship".



Milk stammte aus einer Navy-Familie. Trotz des Homo-Verbots im US-Militär trat er als 21-Jähriger 1951 in die Marine ein und wurde 1955 im Rang eines Leutnants ehrenhaft entlassen. Später wurde Milk zum wohl bekanntesten LGBTI-Aktivisten der USA: Als erster offen schwuler Mann wurde er 1978 in ein politisches Amt gewählt, in den Stadtrat von San Francisco. Zehn Monate nach seinem Amtsantritt wurde er zusammen mit Bürgermeister George Moscone im Rathaus erschossen. Ein Film über das Leben Milks mit Sean Penn in der Hauptrolle kam 2009 in die Kinos (queer.de berichtete).



Die Entscheidung, ein neues Marineschiff nach Milk zu benennen, wurde bereits 2016 getroffen (queer.de berichtete). Im Jahr 2019 stellte die Fluggesellschaft Norwegian einen neuen Boeing 787-9 Dreamliner mit einem Porträt des Aktivisten auf der Heckflosse in Dienst (queer.de berichtete). Im selben Jahr eröffnete der Flughafen von San Francisco sein Harvey-Milk-Terminal (queer.de berichtete). (cw/AFP)









-w-