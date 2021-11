Kumi Yokoyama ist verlobt

08. November 2021, noch kein Kommentar

Der aus Japan stammende 28-jährige trans Fußballstar Kumi Yokoyama hat im Stadion seines US-Hauptstadtclubs Washington Spirit seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.



Auf Twitter veröffentlichte Yokoyama ein Bild des Antrags und erklärte: "Sie hat 'ja' gesagt". Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie Yokoyama fröhlich eine Sektflasche köpft und das Paar ein Glas Sekt in der Hand hält – gemeinsam mit Vereinskameradin Paige Nielsen.



Das Bild mit dem Antrag wurde auch auf der Twitter-Seite von Washington Spirit veröffentlicht – mit dem Kommentar: "Hier ist etwas, das euch zum Lächeln bringen wird. Glückwunsch an Yokoyama! Wir sind so glücklich für euch beide!"



Yokoyama hatte in mehreren Frauenteams, darunter dem japanischen Nationalteam und auf Vereinsebene auch dem deutschen Erstligaclub 1. FFC Frankfurt, gespielt und sich im Juni als trans Mann geoutet (queer.de berichtete). Der Fußballstar erklärte weiter, er bevorzuge für sich das geschlechtsneutrale englische Einzahlpronomen "they" , ein in den USA etabliertes Pronomen für nichtbinäre Menschen.



Bereits mit 20 Jahren hatte sich Yokoyama die Brüste operativ entfernen lassen. Eine Behandlung mit Testosteron sei jedoch nicht in Frage gekommen, weil dies mit den Dopingbestimmungen des Frauenfußballs kollidiert hätte, so Yokoyama beim Coming-out. Eine geschlechtsangleichende OP mit der Entfernung der Ovarien, in denen Geschlechtshormone produziert werden, sei darum ebenfalls nicht möglich gewesen. Entsprechende Schritte seien nach dem Ende der Profi-Karriere geplant.



Beim Coming-out erklärte Yokoyama auch: "Ich bin über die Jahre mit vielen Frauen ausgegangen, aber ich musste das in Japan geheim halten. In Japan wurde ich immer gefragt, ob ich einen Freund habe, aber hier [in den USA] werde ich gefragt, ob ich einen Freund oder eine Freundin habe." (cw)









-w-