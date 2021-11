Bill Kaulitz zeigt seine Heels

13. November 2021, noch kein Kommentar

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz ist für seine ausgefallenen Outfits bekannt – doch so heiß und queer wie in einer neuen Fotoserie hat er sich noch nie präsentiert.



In den auf Instagram veröffentlichten Bildern räkelt sich der 32-Jährige mit freiem Oberkörper, mit vielen Ketten und Armreifen, in einer engen schwarzen Lackhose und in ziemlich hohen High Heels auf dem Boden. "Diese Schuhe sind zum Laufen gemacht, und sie sind für jeden!", schreibt Kaulitz auf Englisch zu dem Post – eine queere Variation des bekannten Songs "These Boots Are Made For Walkin'" von Nancy Sinatra. Die Stilettos der Modemarke Steve Madden seien bis Größe 45 erhältlich, so Kaulitz weiter.



Seit Anfang des Jahres geht der Sänger offener mit seiner Queerness um. Zwar lehnt es noch immer ab, seine sexuelle Orientierung in eine Schublade einzuordnen, in einem "Spiegel"-Interview und in seiner Autobiobiografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" berichte er jedoch erstmals von seinen Beziehungen mit Männern. Er sei auch "sehr stolz", zu einem Vorbild für queere Menschen geworden zu sein (queer.de berichtete). (cw)









