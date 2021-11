Smithers findet die Liebe

14. November 2021, noch kein Kommentar

Seit der ersten Staffel ist er dabei, seit 2016 offiziell geoutet: Nun hat Waylon Smithers von den "Simpsons" endlich einen festen Freund.



Die Liebesgeschichte ist zentraler Bestandteil der kommenden Folge der seit 1989 produzierten Zeichentrickserie. Smithers, der lange heimlich in seinen Chef Mister Burns verknallt war, hat sich mit dem bekannten Modedesigner Michael De Graaf offenbar einen Sugar Daddy geangelt. Erste Bilder zeigen das Paar küssend am Meer und auf der Veranda einer Villa.



Bild: 20th Television

Die Folge "Portrait Of A Lackey On Fire", die am 21. November in den USA gezeigt wird, wurde gemeinsam von Serienautor Rob LaZebnik und seinem Sohn Johnny geschrieben, der ihn vor fünf Jahren zur Coming-out-Folge inspiriert hatte. "Oft sind schwule Romanzen nur ein Nebenstrang der Handlung oder werden in einem Rückblick gezeigt oder als Pointe", erklärte Johnny LaZebnik gegenüber der "New York Post". Zusammen mit seinem Vater wolle er stattdessen einen Einblick geben, "wie schwule Menschen sich daten, wie sie sich treffen, wie es für sie ist".



i can finally come out of the closet as a dohmosexual. watch a very gay episode of @TheSimpsons on november 21, written by me and my dad pic.twitter.com/RqlMcetIUv Johnny LaZebnik (@jlazebnik) October 30, 2021 Twitter / jlazebnik

|

Es sei "enorm wichtig, dass solche Geschichten" gezeigt werden, erklärte der kanadische Schauspieler Victor Garber, der Smithers' Partner seine Stimme gibt. Immer wenn er schwule Rollen übernehme, verarbeite er damit die Anfänge seiner Karriere, "als ich noch nicht schwul sein konnte".



Waylon Smithers' Homosexualität war bei den "Simpsons" auch vor dem Coming-out ein offenes Geheimnis. Im Laufe der Zeit wurde er immer deutlicher in schwulen Zusammenhängen gezeigt: So tanzte er mit den Village People oder wurde von Freunden in einem offensichtlich schwulen Viertel von Springfield erkannt. In einer weiteren Folge aus dem Jahr 2011 eröffnete er mit Kneipenbesitzer Moe eine Schwulenbar. Immer wieder wurden auch sexuelle Fantasien von Smithers für seinen Chef Mister Burns gezeigt, den Besitzer des Springfielder Atomkraftwerkes. (cw)















