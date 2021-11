Hommage an ältere Schwule

16. November 2021, noch kein Kommentar

In der neuen Ausstellung "I Am What I Am" zeigt Berlins schwuler Checkpoint Mann-O-Meter ab Samstag berührende Fotoporträts von Gilberto Giardini.



"I Am What I Am" ("Ich bin, was ich bin"). Mit diesen Worten beginnt eines der bekanntesten schwulen Lieder. Entstanden ist es für das 1983 am New Yorker Broadway uraufgeführte erfolgreiche Musical "La Cage aux Folles" ("Ein Käfig voller Narren"). Es beschreibt, wie wichtig es ist, zu sich und seiner schwulen Identität zu stehen und fordert ihre Akzeptanz.



In diesem Sinne ist auch die Fotoausstellung des Künstlers und Fotografen Gilberto Giardini gemeint. Es sind Porträts von zehn älteren schwulen Männern – von fünfzig bis achtzig Jahren – mit ihren unterschiedlichsten Lebenswegen und Geschichten. In ihrer Jugend erlebten sie noch vielfach gesellschaftliche Ausgrenzung. Sie haben Rechte erkämpft, für sich und alle Folgegenerationen. Dies hat sie zu selbstbewussten, schwulen Männern gemacht.



Die Männer sagen: "Schaut her, wir haben alle unsere Vergangenheit mit den Hindernissen ihrer Zeit gehabt, überlebt und leben heute unsere schwule Existenz lebensbejahend weiter!"



Die Vernissage findet am 20. November 2021 um 18 Uhr im Mann-O-Meter in der Bülowstraße 106 statt. Danach kann die Ausstellung noch bis zum 14. Januar 2022 während der regulären Öffnungszeiten (Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa 16-20 Uhr) besichtigt werden. (cw/pm)











-w-